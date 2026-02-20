De Chiqui Delgado a Stephany Abasali: venezolanas brillaron en Premio Lo Nuestro 2026

Suscríbete a nuestros canales

Las venezolanas son y siempre serán mujeres bellas, elegantes y proyectadas, que dejan huella en cualquier evento. Una muestra de ello fue la alfombra roja de Premio Lo Nuestro 2026, en la que brillaron con ajustados vestidos, peinados, maquillajes y joyas.

Bellezas en el Kaseya Center de Miami

Una de las primeras en llegar a la red carpet fue la presentadora y exreina de belleza, Chiquinquirá Delgado. Ataviada en un vestido de la marca Mimoza Kadriaj, la zuliana se mostró sensual y muy elegante.

El traje de dos piezas entalló a la perfección la silueta de la presentadora, en especial su retaguardia.

El look fue acompañado con un maquillaje suave, cabello recogido y pequeños accesorios.

Stephany Abasali

De negro y con aperturas en la cintura fue como arribó a la ceremonia musical la 2da finalista del Miss Universo 2025.

El traje tenía cadenas cayendo por todos lados, cuello alto y que Abasali acompañó con un estilismo tipo mojado y accesorios, que la hicieron lucir llamativa ante los fotógrafos.

Aleska Génesis

Erick Bendaña fue el encargado de vestir a la modelo, escogiendo el color dorado como gran protagonista.

Cortes en formas de espejos, estaban desplegados en todo el traje, destacando en la parte superior por dejar al descubierto el cuello y clavículas de Aleska.

Melany Mille

El color rojo fue el gran protagonista del traje de la modelo, quien posó muy sonriente y cariñosa con su esposo Nacho.

Ajustado al cuerpo y con guantes, Mille se hizo sentir en la especial noche, donde muchos venezolanos brillaron.

Mónica Pasqualotto

La actriz y presentadora rindió un homenaje a Venezuela, con un traje que tenía la bandera en la cola y con la espalda totalmente descubierta.

Sarah Rovaina fue la diseñadora del vestido que causó sensaciones por la vibración de colores.

Daniela Di Giacomo

La Miss Internacional 2006 llegó con un vestido negro ajustado y una amplia cola envuelta en volantes blancos.

Dani Barranco y Elena Rose, fueron otras que estuvieron en la ceremonia.