Nacho y su esposa protagonizan discusión en plena transmisión en vivo

Las redes sociales es el espacio para viralizar cualquier momento, uno de ellos: la discusión entre Nacho y su esposa Melany Mille mientras hacían una trasmisión en vivo por TikTok.

La pareja se encontraba conversando sobre la fe para todos sus seguidores, sin embargo, todo se tornó tenso cuando el cantante de “Mi Niña Bonita” ordena "apaga eso" con una voz firme.

Esto dio paso a una respuesta firme por parte de Miile, quien no dudó en responder: "¿Por qué lo voy a apagar Miguel? Qué fastidio... Habla, habla".

Por un instante la situación se intensificó aún más cuando la modelo toca algo del teléfono y su esposo no reacciona bien. "¿Qué estás haciendo? Quédate tranquila, quédate así, quieta, quédate tranquila", sentenció.

La esposa de Nacho decidió no aparecer más en la trasmisión dejando entrever un disgusto por sus comentarios. A raíz de este hecho, usuario en redes sociales especularon sobre una posible separación a casi un año de haberse casado.

Rumores de autolesión de Melany Mille

En redes sociales no solo circuló el rumor de una ruptura amorosa, sino también de un supuesto intento de suicidio de Melany Mille que fue desmentido por el propio Nacho.

Lo más llamativo de su declaración es cómo agradece y elogia a Melany, afirmando sentirse “muy bendecido” por tener a su lado a una “esposa espectacular”, y subrayando que ella ha sido un apoyo clave tanto emocional como económico para su familia.

La unión de Nacho y Melany Mille

Luego de varios años de conocerse; en 2019, Nacho y Melany Mille unieron sus vidas en una relación formal y se consolidó con la llegada de sus dos hijas.

Por su parte, la propuesta de matrimonio llegó el día de cumpleaños de la también presentadora, el 11 de diciembre de 2022, a bordo de un yate en Miami. Dos años más tarde, a finales de año juraron amor en una ceremonia privada junto a sus seres queridos.