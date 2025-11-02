Nacho habla del supuesto intento de suicidio de su esposa Melany Mille

Suscríbete a nuestros canales

El afamado artista venezolano Nacho salió al paso de los rumores que apuntaban a una crisis en su matrimonio al aclarar que su esposa, la presentadora y modelo Melany Mille, no llevó a cabo intento alguno de suicidio.

En un vídeo publicado recientemente, el intérprete de éxitos como “Báilame” negó categóricamente la versión que circuló sobre un presunto episodio de autolesión por parte de su pareja, como aseguraban en redes sociales.

Lo más llamativo de su declaración es cómo agradece y elogia a Melany, afirmando sentirse “muy bendecido” por tener a su lado a una “esposa espectacular”, y subrayando que ella ha sido un apoyo clave tanto emocional como económico para su familia.

Rumores sobre Nacho y Melany Mille

El asunto cobró visibilidad tras una transmisión en vivo de la pareja en Instagram donde, según algunos seguidores, se percibió una conversación tensa acerca de cómo debería vestirse una mujer. Ese lapso generó especulaciones sobre problemas internos en el hogar de la pareja.

En su explicación, Nacho fue claro: “Eso que irresponsablemente se convierte en una noticia viral, con toda seguridad, es absolutamente dispar a nuestra realidad”, dijo, dejando claro su malestar ante el uso mediático de rumores sin fundamento.

A pesar de romper con la versión sensacionalista, el cantante no escondió que su matrimonio no es perfecto: “Las publicaciones en redes sociales no representan el cien por ciento de nuestra vida en pareja”, reconoció.

Pero añadió que su convicción es que Dios lo ha enviado a Melany para enseñarle valores como la paciencia y la docilidad, y para acercarse más a él.

Un fuerte lazo

La unión entre Nacho y Melany Mille comenzó oficialmente en el año 2019, cuando el artista y la modelo/presentadora formalizaron su relación tras varios años de conocerse informalmente.

Con el tiempo, su vínculo fue consolidándose a través de la llegada de su primera hija en común, Mya Michelle, nacida en julio de 2020. El 11 de diciembre de 2022, durante el cumpleaños de Melany, Nacho le propuso matrimonio a bordo de un yate en Miami.

Finalmente, tras cinco años de relación y dos hijas en común, la pareja se casó el 19 o 20 de diciembre de 2024 en Miami-Homestead, en una ceremonia civil íntima de estilo campestre, donde solo amigos cercanos y familiares fueron invitados.