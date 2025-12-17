LVBP: Tiburones hace movimientos en su roster

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Tiburones de La Guaira hizo ajustes en su roster con la llegada del lanzador dominicano Gleyvin Pineda quien viene de actuar en la American Association y atraviesa una transición de bateador a pitcher.

Pineda, firmado originalmente como infielder, comenzó su etapa como lanzador en 2022, este año, en liga independiente dejó efectividad de 1.42 con el conjunto de Lake Country en seis presentaciones con siete ponches.

En LIDOM, solo lanzó dos tercios esta temporada con los Gigantes del Cibao. Será su primera experiencia en la LVBP luego de jugar también en la liga puertorriqueña.

Por su parte, el brasilero a Eric Pardinho vio terminada su participación en Venezuela debido al vencimiento de su visa de trabajo. En 11 juegos dejó marca de 3-0, propinó 27 ponches en 36.2 entradas para una efectividad de 4.91 con un WHIP de 1.60.