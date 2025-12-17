Copa del Rey

Copa del Rey: Estos fueron todos los goles del duelo entre Real Madrid y Talavera

Este miércoles 17 de diciembre se disputó una jornada más de la Copa del Rey por Meridiano TV y Meridiano.net

Por

Meridiano

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 06:31 pm
Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se viven y disfrutan a través de Meridiano Televisión y Meridiano.net. Este miércoles el Real Madrid logró avanzar una ronda más, luego de vencer por la mínima 3-2 al conjunto de tercera división del fútbol español, Talavera. 

En total fueron 5 los goles que se anotaron en el compromiso y aquí puedes revivirlos uno a uno: 

  • Gol 1 del Real Madrid: Anotado por Kylian Mbappé a los 40 minutos. Real Madrid 1-0 Talavera.
  • Gol 2 del Real Madrid: Autogol de Manuel Farrando a los 43 minutos. Real Madrid 2-0 Talavera.
  • Gol 1 del Talavera: Anotado por Nahuel Arroyo a 79 los minutos. Real Madrid 2-1 Talavera
  • Gol 3 del Real Madrid: Anotado por Kylian Mbappé a los 87 minutos. Real Madrid 3-1 Talavera
  • Gol 2 del Talavera: Anotado por Gonzalo Ignacio Di Renzo a los 90 minutos. Real Madrid 3-2 Talavera 

 

