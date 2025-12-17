Ronald Acuña Jr. alcanza esta cifra redonda por primera vez en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Si Ronald Acuña Jr. anda bien, los Tiburones de La Guaira también. Y es que desde que se sumó al equipo las cosas en el litoral han salido de manera positiva, y parte de eso se nota al verlos en la tabla de posiciones, donde ahora se ubican en el cuarto lugar con marca de 24 victorias y 25 derrotas.

Acuña Jr. en modo 'Abusador'

El desempeño del grandeliga venezolano sigue siendo uno de los puntos más altos de los escualos, pues ha sacado a relucir todo su repertorio, desde el bateo, seguido por la defensa, y finalizando con su velocidad. De hecho, este último punto no está pasando desapercibido.

Para nadie es un secreto que Ronald Acuña Jr. es uno de los beisbolistas más rápidos de la actualidad, convirtiéndose así en todo un dolor de cabeza para lanzadores y receptores. Y es que en su faceta de corredor también sabe generar peligro, ya que cuenta con un talento innato para estafarse las almohadillas.

Dicho esto, el de La Sabana alcanzó durante la jornada del martes las 10 bases robadas en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Vale resaltar que es la primera vez que alcanza dicha cifra en una zafra de la liga venezolana, pues en la 2023-2024 dejó seis como su tope personal.

Hasta los momentos, el líder del apartado de bases robadas en lo que va de campaña es Herlis Rodríguez (15), seguido de Gorkys Hernández (12) y Lorenzo Cedrola (12). La tercera cifra más alta del campeonato la comparten tanto Ronald Acuña Jr. (10) como Luisangel Acuña (10).