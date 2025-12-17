LVBP: Balbino Fuenmayor en camino a ser el "caribe" más poderoso de la historia

Suscríbete a nuestros canales

Balbino Fuenmayor vive, en este momento, la que podría terminar siendo la mejor temporada de toda su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El slugger de Caribes de Anzoátegui ha sido una verdadera amenaza en la caja de bateo durante toda la zafra, y los números que ha dejado son realmente impresionantes.

Este martes 16 de diciembre, el carabobeño conectó un imponente cuadrangular en el Estadio Monumental, ante Leones del Caracas, para llegar a la nada despreciable cifra de 15 estacazos en lo que va de año, lo que le permite además ser líder solitario de la LVBP en este importante renglón.

Por si fuera poco, los números de Balbino Fuenmayor empiezan a tomar tintes históricos. Y es que, precisamente con este batazo, el toletero de "La Tribu" está muy cerca de par de marcas realmente valiosas en la historia de esta organización, que lo pondrían en un pedestal en la historia de nuestra pelota.

Balbino Fuenmayo, un caribe histórico

El de este martes 16 de diciembre no solo fue el jonrón número 15 de Balbino Fuenmayor en lo que va de la temporada 2025/26, sino que además fue su número 94 de por vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, siendo todos con el uniforme de los Caribes de Anzoátegui.

De esta manera, "Balbineitor" se pusó a un batazo de cuatro esquinas de igualar a Eliézer Alfonzo como el líder jonronero en la historia de Caribes. Esta marca del "Matatán" es de 95, y podría quedarse atrás este mismo año. Por si fuera poco, Fuenmayor también igualó la segunda mejor marca de cuadrangulares para un pelotero de Caribes en una misma zafra, igualando los 15 de Alfonzo en la 2007/08, y quedando a solo dos de los 17 de Yurendell DeCaster en la 2005/06.

Y si estas marcas no eran suficientes, también hay que decir que Balbino Fuenmayor igualó el sexto lugar histórico de jonroneros de la LVBP con su vuelacercas número 94, misma cifra que acumularon Luis Raven y Óscar Salazar. Sin duda, Balbino ya es historia viva de nuestro beisbol.