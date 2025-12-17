LVBP: Tiburones resistió la embestida y agravó los problemas de Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Un típico partido de la LVBP fue la confrontación de este martes en Maracay entre Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua; batazos fueron y vinieron, en el interín, la visita marcó 5 veces entre el 5to y el 7mo lo que pareció, sería ventaja suficiente.

Pero repetimos, en este circuito se dan demasiado batazos y en la baja del 8vo la localía ripostó con rally de 3 anotaciones; luego de 1 out José Sibrian ligó sencillo, Carlos “Cafecito” Martínez sacó base por bolas mientras Lorenzo Cedrola recibió pelotazo del relevista Jairo Iriarte.

Con ese candelero Gorkys Hernández respondió con hit remolcador de 1, luego Alberth Martínez empató las acciones tras doble productor de 2.

Tiburones de La Guaira vs Tigres de Aragua en toma y dame

El golpe se pensó pudo desmoralizar al cardumen, pero nada que ver y en el inicio del 9no Carlos Tocci arrancó con imparable, Juniel Querecuto tocó para sacrificio y le movió a la intermedia desde donde anotó con hit al cuadro, vía 6-3 de Alcides Escobar, jugada que fue retada y se modificó la sentencia de primera instancia, out.

Esa rayita fue el delgado colchón que debió rendir Edgardo Henríquez, convocado por el mánager Marco Davalillo para colocar el candado. Dominó al primer bateador, Leobaldo Cabrera del 5 al 1, Eduardo Escobar con elevado al jardinero izquierdo, así como José Peraza que dio rodado a la inicial.

Resultado final: La Guaira 10, Aragua 9.

LVBP - Beisbol

Ganó Yapson Gómez (2-0, 3.38 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.11 de whip) que relevó 0.2 de 1 hit recibido; salvó Henríquez (3, 0.00/1.00). Perdió Ronnie Williams (4-4, 2.22/1.32), recibió 3 indiscutibles más 1 anotación que se marcó merecida.

A la ofensiva, por La Guaira destacaron Daniel Montano y Tomás Telis con par de rayitas remolcadas; Ronald Acuña Jr. ligó de 5-3, empujada, boleto y 2 pisadas del plato. Carlos Tocci de 3-3, doble más 2 anotadas.

Con el lauro Tiburones dejó su marca en 24-25, misma en la que quedó Águilas del Zulia que tropezó con Cardenales de Lara; escualos y rapaces igualados en el 4to lugar del standing. Tigres bajó al 5to con 24-26, igualados con Navegantes del Magallanes, 23-25, que no jugó y ambos a 0.2 de la siguiente casilla, finalmente, Leones del Caracas que también prevaleció, 22-27, a 1.5 del 5to y 2 del 4to.