LVBP: Tampa Bay frena el regreso de Jadher Areinamo a La Guaira

Los Tiburones de La Guaira enfrentan una baja sensible en la recta final de la ronda regular. Aunque en días pasados se había anunciado el posible regreso del candidato al Novato del Año, Jadher Areinamo, el infielder no apareció en el roster semanal de los escualos este lunes.

Según informó el periodista Daniel Álvarez Montes, la organización de Grandes Ligas a la que pertenece el criollo, los Rays de Tampa Bay, negó a última hora el permiso para que se reincorpore a la acción en Venezuela.

Prioridad: Spring Training y visa

"La organización le ha pedido que se prepare físicamente y llegue listo al Spring Training, especialmente después de haber parado dos semanas por el trámite de la visa", explicó Álvarez Montes sobre la decisión de la divisa estadounidense.

El alto riesgo de lesiones y la prioridad en la preparación física son factores comunes en estos permisos, especialmente considerando que Areinamo fue protegido en el roster de 40 de los Rays el mes pasado. Esta inclusión lo acerca un paso más a las Mayores, pero también aumenta las restricciones sobre su participación invernal.

Un golpe para la clasificación

"En cualquier circunstancia, la baja de Areinamo es un golpe. Pero especialmente en este momento de la temporada, con Tiburones peleando por la clasificación, el margen de maniobra es muy estrecho", analizó Álvarez Montes.

Durante su participación en la temporada 2025-2026 con los Tiburones de La Guaira, Areinamo se consolidó como una pieza fundamental y un fuerte aspirante al premio de Novato del Año. Antes de detener su actuación, dejó un promedio de bateo superior a los .350, destacando por su capacidad de contacto y habilidad en el cuadro interior.