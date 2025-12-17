LVBP: Balbino Fuenmayor destaca las claves de su gran temporada y la de Caribes

Suscríbete a nuestros canales

En la era moderna de la LVBP, muy pocos peloteros han sido capaces de alzarse con la distinción del Jugador de la Semana en más de dos ocasiones en una misma temporada. Balbino Fuenmayor es uno de esos casos especiales, ya que en nueve semanas de ronda regular ya ha sido electo tres veces.

A la par de eso, Caribes de Anzoátegui vive una presente fenomenal, pues su marca de 24 victorias y 22 derrotas los mantienen en el segundo lugar de la clasificación. De hecho, podríamos asegurar que será cuestión de tiempo para que los orientales concreten su pase al Round Robin.

Un gran año para Balbino y Caribes

Previo a la jornada de este martes, en la que la Tribu visita a Leones del Caracas, Balbino Fuenmayor atendió a los medios de prensa en el Estadio Monumental. Allí habló sobre varios temas de importancia, como su gran momento ofensivo.

"Estoy muy contento con mi temporada, pero más aun con la temporada que tiene Caribes. Mi preparación viene desde México, con bastante disciplina, y trabajando tanto mental como físicamente", señaló el venezolano.

Luego añadió: "Sabía que iba a ser una buena temporada y muy competitiva. Cuando ves la tabla de posiciones te das cuenta del nivel que han tenido todos los equipos. Para eso se necesitaba una gran preparación y gracias a Dios las cosas han salido".

Asimismo, Balbineitor resaltó que una de las claves del excelente desempeño colectivo de Caribes de Anzoátegui se debe a la combinación entre juventud y veteranía. Y es que peloteros como él y Hernán Pérez no han dejado de aconsejar a los más jóvenes para que puedan destacar sobre el terreno.

"En la gran temporada que está teniendo Caribes hay que darle mucho crédito a los más jóvenes, quienes han hecho un gran trabajo. La gerencia trajo a Hernán Pérez, que es un líder y eso nos ha aportado bastante. Aquí hay unión, y es ahí cuando las cosas fluyen. Las cosas se están reflejando sobre el terreno de juego", comentó.