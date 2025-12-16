LVBP: José Alguacil habla sobre las semanas difíciles de Leones y lo que esperan a futuro

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas están prácticamente en jaque, por lo que solo un verdadero milagro podrá evitar que sean el primer equipo eliminado de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Sin embargo, con todo ese panorama negativo, el manager José Alguacil no pierde las esperanzas.

Previo a la jornada de este martes, en el que reciben en el Estadio Monumental a Caribes de Anzoátegui, los melenudos tienen marca de 21 victorias y 27 derrotas, dos juegos por debajo del sexto lugar que da acceso al Comodín. De hecho, un revés más podría terminar de sentenciarlos.

Leones y Alguacil van hasta el final

Si hablamos de los últimos 10 juegos, Leones del Caracas suma seis caídas, de las cuales dos se mantienen como su actual racha. Y es que además de los malos resultados, José Alguacil ha tenido que lidiar tanto con lesiones de jugadores como de algunas limitaciones, algo que sin duda no los ha ayudado a desplegar su mejor juego.

"Han sido semanas difíciles donde hemos visto muchas lesiones y limitaciones, y eso nos ha afectado. A pesar de eso, el ambiente en el clubhouse no ha decaído. Sabemos dónde estamos y todos han venido con ese espíritu de competir", comentó el estratega capitalino a los medios de prensa.

De hecho, uno de los aspectos ofensivos que no han logrado explotar por completo tiene que ver con el corrido de bases. Las estadísticas colectivas señalan que Leones del Caracas es el equipo con menos bases robadas (12), aunque el verdadero problema de esta temporada siempre ha pasado por el pitcheo.

"Sabemos que somos un equipo bastante lento, que no tenemos velocidad. A veces es difícil jugar ese "beisbol caribe". Uno no puede ponerse a inventar cosas con jugadores que no están aptos para hacerlo. Pero a su vez se logra generar esa creatividad con peloteros que pueden hacerlo", señaló José Alguacil.

Luego complementó: "Tenemos un equipo bastante ofensivo y hemos estado en primer lugar en cuanto a bateo. Ese no ha sido el problema, sino nuestro pitcheo. Hay que seguir luchando y tratar de conseguir esas piezas para que podamos concretar las victorias".