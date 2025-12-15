El Jockey Challenge 56 se convirtió en una lluvia de talentos musicales

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 14 de diciembre se celebró la primera edición del Jockey Challenge 56, un evento organizado por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), que contó con un espectáculo musical para cerrar la noche con talento nacional e internacional.

El Hipódromo La Rinconada fue el escenario ideal para que cientos de familias venezolanas se dieran y disfrutaran de una jornada hípica de alto nivel, conformada por 13 emocionantes carreras, en las que los destacados jockeys compitieron por el título del mejor del encuentro, resultando como ganador Ricardo Santana.

Un show musical sin precedentes

La música se apoderó de La Rinconada con un concierto que reunió a reconocidos talentos del país y puertorriqueños, entre ellos destacan Los Cadillacs, AfroCriollo, Xuxo, Willie González y Jerry Rivera.

Los artistas deleitaron a los asistentes con un repertorio cargado de ritmo y nostalgia con distintos géneros musicales para todos los gustos con un show que arrancó a las 8 de la noche con un DJ para armonizar el ambiente.

Con un acceso completamente gratis, los caraqueños disfrutaron, bailaron y corearon las canciones de los intérpretes hasta 4:00 de la mañana, demostrando que el público estaba eufórico y sediento de un espectáculo de calidad.

Sin duda, esta primera edición del Jockey Challenge dejó a los asistentes llenos de felicidad, pues tuvieron grandes emociones dentro del evento, deporte, música y mucha seguridad en un mismo lugar.