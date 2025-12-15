Recordada actriz de la novela "El Desprecio" cumplió 89 años y así luce

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 13 de diciembre estuvo de cumpleaños la primera actriz venezolana Dilia Waikkarán. La artista arribó con emoción y salud a los 89 años, celebrándolos en la compañía de familiares y amigos, quienes les desearon lo mejor.

Celebración a lo grande

La artista insignia en la época de oro de la televisión venezolana, posteó un carrusel de imágenes luciendo muy elegante y sonriente por su vuelta al sol.

En el pie de foto la criolla resaltó las ganas de vivir, el amor por su familia y los increíbles momentos que ha pasado a lo largo de su carrera artística en el set de grabación.

"A los amigos y a todos los que han llegado a mi vida en estos 89 años. Gracias a todos por hacer especial este día, mi agradecimiento eterno, espero sean muchos más de arte, amigos, vida y salud", escribió en el post.

Gran legado

Dilia es sinónimo de talento, carácter y entrega que desbordó por muchos años en la televisión nacional en producciones como "La Gómez", 'Amores de fin de ciclo", y la malvada Eliselda Medina, en "El Desprecio", una de las más recordadas.

"Simplemente María" y "Mariú", fueron otras producciones en las que derrochó un talento único e inigualable, que la hacen ser de las actrices más versátiles del país.

Su talento también abarca el teatro, el cine y la producción.

En redes sociales comparte imágenes de sus mejores momentos en la televisión, sus actividades y el profundo amor por el teatro.