Amanda Dudamel respalda a Stephany Abasali tras su "fría" despedida del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 4 de diciembre de 2025, el país vivió la noche más linda del año con la celebración de la gala final del Miss Venezuela, que dejó como ganadora a la joven Clara Vegas Goetz, quien se convirtió en la sucesora de Stephany Abasali, segunda finalista del Miss Universo 2025.

En una velada épica y llena de emociones, la hija de Andreina Goetz logró coronarse como la mujer más bella de Venezuela. Sin embargo, antes de ese momento, Abasali conmovió al público con su despedida a pocos instantes de entregar su corona.

Su última pasarela dejó un mal sabor de boca entre sus seguidores, ya que, la reina de belleza no tuvo la misma oportunidad que las misses anteriores de ofrecer un discurso y contar con un homenaje más emotivo, lo cual fue duramente criticado en redes.

Stephany Abasali reaccionó a su "último adiós"

Desde el momento en el que Stephany abandonó el escenario, las plataformas ardieron reclamándole a la Organización Miss Venezuela no haberle dado un espacio más prolongado a la también Reina de las Américas 2025.

Minutos después de terminar la gala y haber felicitado a Clara Vegas Goetz, Stephany colgó algunas fotos en su Instagram, incluyendo una dura crítica hacia la "apática" labor de la Organización liderada por Nina Sicilia, en dicha despedida.

“Ni un ramo de flores. Una reina que dio cuerpo y alma en todo su reinado. Ni una música emotiva le pusieron, ni una última pasarela con su corona y banda. Ni unas palabras de despedida. ¿Qué les pasa?”, se lee en el comentario.

No obstante, poco después, la estudiante de Economía eliminó esa publicación.

Amanda la defiende

Hace unos días, Abasali ofreció una entrevista para Univisión en la que destapó sus diferencias con Sicilia, lo que generó revuelo en redes sociales a tal punto que la Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel, salió al paso para hablar sobre esas declaraciones.

En una transmisión en vivo en TikTok, la primera finalista del Miss Universo 2022 pidió que no atacaran a Stephany, pues, ella tiene razón en gran parte de lo que dijo.

En otra conexión con su público, Dudamel admitió que, Abasali no obtuvo lo que merecía. "Se me hizo muy raro que no hubo un tiempo dedicado a ella y la verdad siento que sí debieron darle el espacio de poder hablar ahí en vivo".

Desde su opinión sincera y respetuosa, la empresaria apuntó: "Debió haber más agradecimiento, más espacio para agradecerle a Stephany y que ella misma pudiese conmemorar su despedida".