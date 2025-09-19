Stephany Abasali se despide de Venezuela y aquí el motivo

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali partió rumbo a Miami para seguir su preparación rumbo al Miss Universo 2024 que se realizará en Tailandia.

La reina venezolana fue despedida por un grupo de fanáticos, quienes se unieron para regalarle una última alegría en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, de La Guaira. Toda una fiesta se armó en la terminal con pancartas, gritos y aplausos hacia Abasali.

Para la ocasión, Stephany usó un conjunto de dos piezas color fucsia, un moño alto y la simpatía que siempre ha caracterizado.

Preparación de reina

Stephany Abasali seguirá su preparación en la ciudad del sol junto a un grupo de profesionales en todos los ámbitos para perfeccionar los últimos ajustes de su participación en el Miss Universo.

En Venezuela, inició sus pasos como Miss Venezuela en las manos de Daniel Campo, como profesor de pasarela, Brayan Urea, en baile, entre otros profesionales.

Miss Universo 2025

La noche más esperada del año está a dos meses de ser celebrada. El Miss Universo 2025 será el próximo 21 de noviembre en Tailandia, país que acogerá a candidatas de varios países compitiendo por un mismo sueño.