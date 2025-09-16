Farándula

Candidata al Miss Venezuela 2025 sufrió accidente que casi le quita la vida: "Un milagro"

La belleza busca inspirar a otras mujeres en aceptarse tal y como son, sin importar las críticas 

Por Elvis González
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 03:31 pm
Candidata al Miss Venezuela 2025 sufrió accidente que casi le quita la vida: "Un milagro"
Miss Venezuela 2025 / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Génesis Mendoza es una periodista, locutora y relacionista Público que este año representa el estado Portuguesa, en el Miss Venezuela 2025. Una belleza morena que la mañana de este martes 16 de septiembre habló en el programa “Portadas”, del accidente que vivió hace tiempo, que casi le cuesta la vida.

Siendo sincera

En el encuentro con Mariela Celis y José Andrés Padrón, la joven abrió su corazón en una emotiva entrevista para hablar del suceso, contando que quedó debajo de un carro, y que es un gran milagro de Dios, tener vida y competir en el certamen de belleza más importante del país.

En este sentido, afirmó que un compañero de la universidad le dijo un mal comentario que la afectó y la mantuvo por varios años muy deprimida.

“Ese comentario me afecto durante un año, recuerdo que me dijo: ‘Que lastima ese accidente y te marcaste las piernas, pudiste haber estado en el Miss Venezuela’ fueron más de trescientos puntos. Después de tres años, mucha lectura y amor propio, lo superé y me muestro tal y como soy”, indicó en la conversación.

Mensaje de motivación

La belleza que acumula 14,3 mil seguidores en Instagram, resaltó ser un verdadero milagro, por lo que ahora quiere inspirar a muchas jovencitas del país y el mundo de aceptarse.

“El mensaje que quiero llevar es que las personas se aceptan tal y como son, no importa lo que pase, nunca se sabe si a través de tu historia puedes inspirar a muchas personas y mujeres. Siento que lo estoy haciendo en estos momentos”, manifestó.

Ahora valora mucha más la vida, luego de un accidente tan fuerte y utiliza shorts sin miedo a que el mundo vea sus cicatrices.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Champions League Aaron Judge Final Yulimar Rojas
Martes 16 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula