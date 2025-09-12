Elizabeth Tarazona logró el título de "Popularidad" en el Miss Teen Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Segundo Bloque del certamen “Miss Teen Venezuela” se cumplió; una movilización que generó elogios y distinciones en los recorridos celebrados en la ciudad de Caracas.

Una gran belleza

Durante cuatro días, la Organización presidida por el empresario Santiago Rosas, recorrió diversos destinos turísticos de la ciudad capital, enfrentaron encuentros con la prensa, y atendieron a varias marcas que patrocinan la realización de este proyecto, cuya final está programada para el 31 de octubre en la Isla de Margarita.

Entre los exitosos compromisos presentados estuvo la “Miss Teen Party”, una fiesta rosa realizada en las prestigiosas instalaciones de “Food Putt Caracas” y en donde la representante del Estado Miranda, Elizabeth Tarazona, logró destacar como “Miss Teen Popularidad 2025”.

La corona de “Miss Teen Popularidad” es una de las distinciones previas que ofrece la organización antes de la noche final; esto como antesala y preliminar a lo que será el espectáculo de cierre.

Con dicho título, Elizabeth figura como una de las más afortunadas de la competencia, siguiéndola en este sitial de honor, Sarah Carrillo (Miss Teen La Guaira) como primera finalista, y Angelina Anaya (Miss Teen Distrito Capital) como segunda finalista.

Gala final

El espectáculo reunió a diversas celebridades vinculadas al mundo de la moda, certámenes de belleza, y allegados al mundo del entretenimiento.

Con esta puesta en escena el “Miss Teen Venezuela” finaliza el Segundo Bloque del concurso y entre en su Etapa Cumbre, y es que será en la Isla de Margarita, donde se celebrará la Gran Noche de Coronación, y los seguidores de este evento conocerán quiénes de las 21 competidoras lograrán los cinco principales títulos de este show, los cuales son: “Miss Teen Venezuela Universo”, “Miss Teen Venezuela World”, “Miss Teen Venezuela Internacional”, “Miss Teen Venezuela Grand”, y “Miss Teen Venezuela Tierra”, y “… una sexta corona que anunciaré durante la gala final” comentó Santiago.