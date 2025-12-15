MLB: Phillies llegan a un acuerdo con este pelotero cubano para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Philadelphia Phillies siguen activos en el mercado y han concretado un movimiento relevante para fortalecer su ofensiva. Según informó el periodista Francys Romero, la organización llegó a un acuerdo con el jardinero cubano Adolis García por un contrato de un año valorado en 10 millones de dólares, una apuesta de corto plazo con alto potencial de impacto inmediato.

La llegada de García se produce luego de que los Texas Rangers decidieran no renovarle el contrato el mes pasado, pese a su aporte ofensivo durante la campaña anterior que, si bien es cierto que no fue la mejor, su figura fue más que importante dentro de su roster en los últimos años.

El bateador derecho de 32 años viene de conectar 19 cuadrangulares, una cifra que confirma su poder al plato y su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing, algo que los Phillies buscan consolidar en su alineación que necesita encontrar la fórmula para llegar nuevamente a la Serie Mundial.

Adolis García - Philadelphia Phillies

García se ha consolidado en las Grandes Ligas como un pelotero de perfil agresivo, con potencia y presencia en momentos clave. Su incorporación ofrece a los Phillies mayor profundidad en los jardines y una alternativa confiable para producir carreras en el corazón del orden ofensivo.

Un contrato de un año permite evaluar el rendimiento de García en un entorno distinto, mientras el jugador tiene la oportunidad de demostrar que puede superar los números de la temporada pasada y aspirar a un acuerdo más extenso con más dinero para los próximos años.

Finalmente, la firma de Adolis García puede ser una combinación para ambas partes y su presencia en el roster de los Philadelphia Phillies será uno de los temas más mencionados durante toda la campaña 2026 de la MLB.