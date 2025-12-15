MLB: Reales de Kansas City quiere a Jarren Durán por el precio correcto

Suscríbete a nuestros canales

Reales de Kansas City tiene un proyecto ganador para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Para mejorar al equipo, están detrás del talentosos Jarren Durán, que podría cambiar de aire; aunque consideran al jugador siempre y cuando Medias Rojas de Boston pida un precio justo.

Durán encaja en el perfil que busca Kansas: velocidad, defensa y control contractual. Sin embargo, Red Sox no está dispuesto a cederlo sin recibir un retorno inmediato de impacto, lo que eleva el costo del mexicano. Reales considera que cualquier negociación por Jarren incluirá a Cole Ragans.

Para los Medias Rojas, Ragans representa el tipo de abridor joven y estable que desean sumar, mientras que Durán solo saldría en un escenario de valor máximo. Por ahora, el interés se mantiene en fase exploratoria, con Boston evaluando el mercado y protegiendo a su titular.

¿Cómo impacta Jarren Durán en la ofensiva de Reales de Kansas City?

La llegada de Jarren Durán daría a los Reales de Kansas City una chispa inmediata en la parte alta del orden ofensivo. Su combinación de velocidad, contacto y capacidad para generar caos en bases elevaría el OBP del equipo y abriría más oportunidades de producción para los bates centrales.

Durán también aportaría profundidad estratégica: su habilidad para extender turnos, castigar lanzadores derechos y crear presión constante en el outfield rival encaja con la filosofía agresiva del club. Con él, Reales ganarían un perfil dinámico que complementa a Bobby Witt Jr.

Números de Jarren Durán con Medias Rojas de Boston en 2025

La temporada 2025 no fue la más productiva de Jarren Durán, se mantuvo bien físicamente, pero la incertidumbre de cambiar de aires le afecto. A pesar de eso, registró: 159 hits, 41 dobles, 84 impulsadas y 24 bases robadas. Números productivos para un primer bate en MLB.

Números de Durán en 2025:

- 157 juegos, 86 anotadas, 159 hits, 41 dobles, 13 triples, 16 jonrones, 84 impulsadas, 60 boletos, 169 ponches, 24 bases robadas, .256 promedio, ,332 OBP, .442 SLG, .774 OPS