MLB: Bobby Witt Jr hace historia con su poder y velocidad en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Bobby Witt Jr es uno de los peloteros que más impacto causó desde su debut en Grandes Ligas. El campocorto de Reales de Kansas City es un talento como pocos se han visto en el beisbol. De hecho, acaba de registró una marca histórica en la liga que combina velocidad y poder.

Witt Jr no solo es el caballo de guerra de Kansas City, también es un pelotero que llegó para romper, igualar e instaurar marcas. En ese contexto, es el primer jugador en la historia en registrar: 20+ jonrones y 30+ bases robadas en sus primeras 4 temporadas en Las Mayores.

Lo impresionante de dicho registro es que ni leyendas como Rickey Henderson o Barry Bonds alcanzaron esa marca. Bobby es un pelotero que ya registra 100+ jonrones y 100+ bases robadas, está en un ritmo tan demoledor que a sus 25 años podría alcanzar la marca de 500 HR - 500 BR.

Números de Bobby Witt Jr con Reales de Kansas City en 2025

El rendimiento de Bobby Witt Jr es élite básicamente desde su debut en Grandes Ligas. Sin embargo, la campaña 2025 ha reafirmado su condición de bateador de poder con más consistencia que los años anteriores. Su poder, velocidad y contacto con poder han llevado al equipo a buenos resultados.

Números de Bobby Witt Jr en 2025

- 134 juegos, 529 turnos, 88 anotadas, 158 hits, 41 dobles, 4 triples, 20 jonrones, 76 impulsadas, 45 boletos, 110 ponches, 34 bases robadas, .299 promedio, .355 OBP, .505 SLG, .860 OPS

Las marcas que persigue Bobby Witt Jr en 2025

Bobby Witt Jr no quiere terminar la temporada 2025 de la MLB sin registrar dos marcas importantes en su carrera. La primera es alcanzar los 700 hits (necesita 4) y 150 bases robadas (necesita 6). Alcanzando esa marca con su gran temporada, podría redondear un gran año.