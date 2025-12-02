MLB: Hace un mes, los Dodgers hicieron historia

Suscríbete a nuestros canales

El 2 de noviembre de 2025, los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial tras vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto en un dramático Juego 7 disputado en el Rogers Centre de Toronto. Con esta victoria, el equipo angelino logró su segundo campeonato consecutivo y el tercero en seis años, convirtiéndose en la primera franquicia de la Liga Nacional en repetir títulos desde la legendaria “Gran Maquinaria Roja” de los años 70.

Miguel Rojas fue el salvavidas

En la novena entrada, con un out en la pizarra, el venezolano Miguel Rojas conectó el cuadrangular que empató la pizarra y obligó las entradas extras para que el conjunto angelino sentenciara la Serie Mundial.

El jonrón decisivo de Will Smith

EL batazo decisivo llegó en la parte alta del undécimo inning, cuando Will Smith conectó un cuadrangular solitario que silenció a la multitud canadiense y dio la ventaja definitiva a los Dodgers.

Yamamoto, héroe inesperado

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, sin descanso tras abrir y ganar el Juego 6, entró en relevo y consiguió una doble matanza frente al mexicano Alejandro Kirk para sellar el campeonato. Su actuación le valió ser nombrado MVP de la Serie Mundial 2025.

Un bicampeonato con sabor a dinastía

Los Dodgers no solo defendieron su corona, sino que reafirmaron su dominio en las Grandes Ligas. Con este triunfo, se consolidan como la franquicia más dominante de la última década, acercándose al estatus de dinastía que solo equipos como los Yankees de finales de los 90 habían alcanzado.