MLB: ¿Por qué Miguel Rojas encaja en Dodgers 2026?

Miguel Rojas se convirtió en héroe del segundo anillo consecutivo de Dodgers de Los Ángeles con un jonrón histórico en 2025. Ese batazo en la Serie Mundial contra Azulejos de Toronto junto a su defensa en momentos de presión, lo consolidó como jugador clave y capaz de aportar positivamente.

El banco actual de Dodgers incluye a Dalton Rushing, Alex Freeland, Alex Call y Esteury Ruiz. En ese contexto, Rojas encaja como pieza versátil, capaz de cubrir segunda, tercera y campocorto. Su experiencia y liderazgo lo hacen complemento ideal para un roster profundo.

En 2025 el venezolano registró OPS de .715 y demolió el pitcheo zurdo con 143 wRC+. No será titular, pero su producción situacional y bajo costo en un pacto de un año lo convierten en refuerzo estratégico y emocional, incluso para compartir segunda base con Hyeseong Kim en 2026.

¿Por qué sería la última temporada de Miguel Rojas en Grandes Ligas?

Miguel Rojas ha declarado que solo le queda un año antes de retirarse. Su intención es culminar la carrera en Los Ángeles, rodeado de respeto y un grupo que le da afecto. Esa voluntad convierte su regreso en un acto de cierre en búsqueda del tricampeonato con Dodgers.

En cuatro campañas con la organización, el venezolano aportó ofensiva situacional y defensa versátil. Su jonrón histórico en Serie Mundial 2025 será recordado como símbolo de resiliencia; pero también de liderazgo silencioso y respeto en un grupo de peloteros donde se ganó un lugar.

Por otra parte, Rojas ayudó a moldear la versión de campocorto de Mookie Betts, aportando un valor agregado defensivo y transmitiendo experiencia a jóvenes y veteranos por igual. Contar con el venezolano una temporada más, ayudará con su experiencia a los próximos peloteros.

Números de Miguel Rojas en su carrera en Grandes Ligas

Miguel Rojas cuenta con 12 años en la MLB en solo dos equipos. Esto habla muy bien de su desempeño en cada clubhouse, donde no solo rinde a nivel deportivo, también en relaciones con sus compañeros. Aunque no registró números espectaculares, si fueron suficientes para ganar un lugar en la liga.

Números de Rojas en Las Mayores:

- 12 temporadas, 1296 juegos, 3801 turnos, 434 anotadas, 988 hits, 194 dobles, 11 triples, 57 jonrones, 363 impulsadas, 67 bases robadas, 267 boletos, 515 ponches, .260 promedio, .314 OBP, .362 SLG, .675 OPS