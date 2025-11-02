MLB: Miguel Rojas fue clave para el éxito de Mookie Betts en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Dodgers de Los Ángeles vuelve a tocar la gloria en la Major League Baseball. Luego de ganar el juego 7 de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto, se quedaron con el título por segundo año consecutivo.

Una de las mayores claves para esta victoria en el último compromiso de la serie fue gracias a la presencia del venezolano Miguel Rojas. El pelotero de 36 años se convirtió en el verdadero héroe del conjunto californiano cuando estaban contra las cuerdas. “Miggy Ro” conectó un cuadrangular solitario en la novena entrada con un out para igualar las acciones a cuatro carreras y frenar así las posibilidades de conseguir el trofeo por parte de sus rivales.

En medio de las celebraciones por el campeonato, una de las estrellas más importantes del equipo, Mookie Betts, dio a conocer lo que significa tener un compañero de equipo como Rojas durante todo el año y cómo fue fundamental para su crecimiento en una nueva posición.

Miguel Rojas, un maestro defensivo para Mookie Betts

Una de las cualidades más importantes del criollo es su juego defensivo. “Miggy Rojas. Incluso al final de ese partido, en cada visita al montículo era como mi maestro. Literalmente me tomó de la mano y me guió durante toda esta temporada”, afirmó Betts.

Estas palabras reflejan el respeto y resaltan la importancia que tiene el criollo en un roster que está plagado de grandes estrellas. Su apoyo, tanto fuera como dentro del terreno, es una de las razones del éxito de esta franquicia que ha ganado tres títulos en los últimos cinco años.

No cabe duda de que Miguel Rojas ha marcado una historia que quedará para el recuerdo de todos los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles por una nueva conquista de una Serie Mundial en el mejor béisbol del mundo.