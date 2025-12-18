Farándula

Jisa enciende el espíritu navideño con su álbum

Los clásicos se visten de estreno con las versiones que presenta el artista venezolano en una producción que invita a viajar entre la nostalgia y los recuerdos 

Por

Elvis González
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 04:22 pm
Jisa enciende el espíritu navideño con su álbum
Jiso / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El artista venezolano Jisa invita a celebrar la Navidad con un disco que toca corazones. Se trata de “Mi deseo de Navidad”, producción que combina la calidez de temas emblemáticos navideños con letras inéditas y los sonidos de la balada y el pop. 

NOTAS RELACIONADAS

Un nuevo tema 

“Te Deseo Muy Felices Fiestas”, “Ya Se Ve Navidad (It's Beginning To Look a Lot Like Christmas”, “Mi Deseo de Navidad”, “Me Faltas Tú”, “Blanca Navidad” y “Ven a Mi Casa Esta Navidad” forman el repertorio que se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.  

En este emotivo trabajo Jisa versiona clásicos navideños como “Te Deseo Muy Felices Fiestas” o “Ven a Mi Casa Esta Navidad”, entre otros, y presenta dos temas de su autoría: “Mi Deseo de Navidad” y “Me Faltas tú”, que aportan su toque personal, capturan la nostalgia de esta época y encienden el espíritu festivo. 

“Este disco es un regalo para el público. Mi deseo es que esta música sirva como un recordatorio de lo que realmente importa en estas fiestas: la familia, la paz y la fe. Quiero que la gente conecte con sus recuerdos más bonitos al escucharlo”, comenta Jisa. 

Disfruta de “Mi Deseo de Navidad” en plataformas digitales y contágiate de la buena vibra de estas fiestas. 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park LVBP Porto
Jueves 18 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula