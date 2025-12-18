Jisa enciende el espíritu navideño con su álbum

Suscríbete a nuestros canales

El artista venezolano Jisa invita a celebrar la Navidad con un disco que toca corazones. Se trata de “Mi deseo de Navidad”, producción que combina la calidez de temas emblemáticos navideños con letras inéditas y los sonidos de la balada y el pop.

Un nuevo tema

“Te Deseo Muy Felices Fiestas”, “Ya Se Ve Navidad (It's Beginning To Look a Lot Like Christmas”, “Mi Deseo de Navidad”, “Me Faltas Tú”, “Blanca Navidad” y “Ven a Mi Casa Esta Navidad” forman el repertorio que se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.

En este emotivo trabajo Jisa versiona clásicos navideños como “Te Deseo Muy Felices Fiestas” o “Ven a Mi Casa Esta Navidad”, entre otros, y presenta dos temas de su autoría: “Mi Deseo de Navidad” y “Me Faltas tú”, que aportan su toque personal, capturan la nostalgia de esta época y encienden el espíritu festivo.

“Este disco es un regalo para el público. Mi deseo es que esta música sirva como un recordatorio de lo que realmente importa en estas fiestas: la familia, la paz y la fe. Quiero que la gente conecte con sus recuerdos más bonitos al escucharlo”, comenta Jisa.

Disfruta de “Mi Deseo de Navidad” en plataformas digitales y contágiate de la buena vibra de estas fiestas.