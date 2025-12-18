LVBP podría tener a su primer clasificado a la postemporada este 18 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional entra en una etapa decisiva. En tan solo unos pocos días, la ronda regular llegará a su final, por lo que conoceremos finalmente a los cinco equipos que disputarán el round robin, en donde se batallará por los dos cupos para la Gran Final de esta zafra.

Eso sí, no hay nada seguro. La 2025/26 ha sido, sin duda alguna, una de las campañas más parejas en la historia de nuestro beisbol, por lo que no hay ningún tipo de certeza sobre cuáles equipos estarán en la fiesta de enero.

Sin embargo, hay un equipo que ha destacado por encima del resto en las últimas semanas, y con su buen presente se ha puesto a las puertas de clasificar: Bravos de Margarita. De hecho, los insulares podrían asegurar hoy 18 de diciembre su cupo a la postemporada, y dependen de sí mismos para lograrlo.

¿Cómo clasifica Bravos hoy a la postemporada?

Analizando la tabla de posiciones, las cuentas de Margarita son bastante simples. Una victoria del conjunto insular los haría asegurar su presencia, como mínimo, en la serie de comodín, que es considerada por la LVBP como parte de la postemporada, por lo que, en efecto, se puede decir que Bravos puede meterse a la postemporada hoy.

Además, existe otra vía por la que Bravos puede asegurar comodín este 18 de diciembre, ya que una derrota de Tigres de Aragua también serviría para que Bravos tenga el tan deseado colchón de asegurar el "play-in".

Por si fuera poco, Bravos de Margarita podría sellar su pase directo al round robin tan pronto como el fin de semana, lo que demuestra que, en efecto, han sido el mejor equipo de una cerrada e insólita zafra.