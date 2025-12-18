Nuevo escándalo en el Real Madrid: "Se ríen de mí y se burlan en los grupos de Whatsapp"

Suscríbete a nuestros canales

Itziar González, una fisioterapeuta formada en la Universidad de Salamanca y también con un máster en Nutrición y Salud (Universidad Oberta de Catalunya) en la extenso preparación, ha denunciado públicamente haber sufrido acoso laboral desde su llegada al Real Madrid para desempeñar el cargo de nutricionista.

De acuerdo con una extensa entrevista a Diario Marca, la profesional vasca expone su experiencia dentro del club y explica que ha decidido llevar su caso a los tribunales. La fisioterapeuta relata que en un primer momento rechazó la propuesta del club blanco debido a malas experiencias previas con los servicios médicos de otros equipos. Sin embargo, finalmente aceptó tras la insistencia de los merengue, que le aseguró que su incorporación era una petición directa del presidente.

Según explica, durante esa temporada solo Dani Carvajal y Rodrygo aceptaron trabajar con ella. Añade que otros jugadores mostraron interés en hacerlo, pero que desde los servicios médicos del club se les disuadió de forma tajante, llegando incluso a advertirles que “ni se les ocurriera” colaborar con ella, siendo una situación que le provocó dar un paso al costado como nutricionista en la Casa Blanca.

Nutricionista denuncia laboral en el Real Madrid

González comunicó en su denuncia que los Servicios Médicos de la institución blanca crea un ambiente "hostil". Su contacto con el Madrid data debido a sus trabajos con los jugadores Dani Carvajal y el brasileño Rodrygo, quienes desde que pasaron por las manos de la fisioterapeuta se olvidaron a esas molestias que tanto les impedía mostrar su mejor versión en el campo. Aunque es una excelente carta de presentación, su estadía en el club fue una de las más lamentables en su trayectoria en el deporte.

Los médicos y fisios les dicen a los jugadores que no sigan mis indicaciones, no me dan información de cómo están… Se ríen constantemente de mí, se burlan en los grupos de WhatsApp. Los Servicios Médicos crean un ambiente hostil desde el minuto uno. El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente", declaró Itziar a Marca.

Además de eso, también la acusaron de haber robado un lote de suplementos y que el mencionado apartado no le permitieron trabajar de la mejor manera en su tiempo con los merengues.