Copa del Rey: Así fue el histórico gol del Talavera ante el Real Madrid

En el apasionante encuentro entre Real Madrid y Talavera, el jugador del equipo de tercera división, Nahuel Arroyo marcó el primer tanto del equipo blanquiazul. Para ese momento el compromiso se puso 2-1 y le dio vida al equipo de Tercera categoría, ante un conjunto merengue de muy bajo rendimiento. Este compromiso lo viviste en Meridiano TV y Meridiano.net

