Copa del Rey

Copa del Rey: Así fue el histórico gol del Talavera ante el Real Madrid

Por

Meridiano

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 05:57 pm

El vibrante encuentro se vivió en Meridiano TV y Meridiano.net

Suscríbete a nuestros canales

En el apasionante encuentro entre Real Madrid y Talavera, el jugador del equipo de tercera división, Nahuel Arroyo marcó el primer tanto del equipo blanquiazul. Para ese momento el compromiso se puso 2-1 y le dio vida al equipo de Tercera categoría, ante un conjunto merengue de muy bajo rendimiento. Este compromiso lo viviste en Meridiano TV y Meridiano.net
 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Maikel García rugby Federación
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol