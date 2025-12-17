Estos son los resultados de la Copa del Rey de este miércoles 17 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

¡La emoción de la Copa del Rey está en su punto máximo! Los dieciseisavos de final han dejado resultados vibrantes y sorpresas que mantienen a todos los fanáticos del fútbol español al borde de sus asientos. Los grandes del fútbol español debutaron en esta ronda y los pudiste seguir a través del Meridiano TV.

En total fueron siete los compromisos que se disputaron en la jornada de este miercoles 17 de diciembre, siendo estos los resultados de los juegos.

Resumen de la jornada de dieciseisavos de final

Esta fase, disputada a partido único, no ha dado tregua a los favoritos. Los equipos de divisiones inferiores han buscado la hazaña de eliminar a los gigantes de Primera División.

Cultural Leonesa 1-0 Levante: (Finalizado) La Cultural da el golpe y avanza a la siguiente ronda, tras ganar con gol de Rafael Tresaco al minuto 12 del compromiso

Racing Club 2-1 Villarreal: (Finalizado) El equipo de Santander que marcha primero en Segunda división de España logró tumbar al equipo revelación de LaLiga con doblete de Juan Arana. Partido transmitido a través de Meridiano.net

Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid : (Finalizado) El conjunto colchonero debutó con el pie derecho en la Copa del Rey. Con doblete de Antoine Griezmann y otro más del italiano, Raspadori, eliminaron al combativo equipo de Baleares.

Huesca 2-4 Osasuna : (Finalizado en prórroga) Luego de un empate a un gol por bando en los 90 minutos, el Osasuna puso el pie en el acelerador y consiguió tres tantos en el segundo tiempo de la prórroga para así avanzar a octavos.

Albacete 2-2 Celta de Vigo (3-0) : (Finalizado en penales) El conjunto gallego no pudo superar en 120 minutos a un combativo Albacete que llegó ilusionado a la tanda de penales. Allí ganaron 3-0, siendo Jesús Vallejo (ex del Real Madrid) el hombre que anotó el tanto ganador.

Alavés 1-0 Sevilla : (Finalizado). Con un importante tanto de penal de Carlos Vicente, llegando a los 10 minutos finales, el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet eliminó a los andaluces.

Talavera 2-3 Real Madrid: (Finalizado) El equipo blanco sufrió más de la cuenta para poder abrir el marcador, algo que recién hizo en las postrimerías del primer tiempo, con tanto de penal de Mbappé y un gol en propia puerta del Talavera. Sin embargo, en el segundo tiempo no lograron ampliar la ventaja y el Talavera con gol de Nahuel Arroyo se metió en partido. Pero a pesar de las buenas intenciones del Talavera un remate de Mbappé le dieron la tranquilidad a los merengues, a pesar de que sobre la hora el Talavera marcó un golazo desde el tiro libre, los de la capital española se llevaron el duelo. Partido transmitido a través de Meridiano.net

