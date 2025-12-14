Rodrygo salva al Real Madrid y rompe su sequía sin gol: No anotaba desde esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid llegó a esta jornada 16 de LaLiga con mucha presión sobre el banquillo. Xabi Alonso se jugaba el puesto en el duelo ante el Deportivo Alavés y ganar era lo único que podía mantenerle en el puesto. Lo cierto es que ese objetivo se cumplió y un nombre fue clave en el recorrido: Rodrygo.

El brasilero fue el futbolista que selló el triunfo al minuto 76', en una aparición estelar que regresó la ventaja en el marcador a los suyos para el 1-2 en Mendizorrosa.

Pero este gol no solo fue clave para que los merengues pudieran sacar tres puntos importantes, sino que pudo servir al futbolista carioca para poner fin a una racha negativa en LaLiga y que empezaba a poner focos sobre su temporada.

Rodrygo y una semana de recuperación con el Real Madrid

El extremo fue titular en el partido conformando un tridente en ataque con Vinicius y Kylian Mbappé, en medio de todo supo aprovechar la confianza que depositó Alonso en él dándole el triunfo a los suyos.

Mucho más, después de tantos partidos en lo que no conocía lo que era anotar goles en la competición doméstica. Por ejemplo, para ser más exactos, el jugador no se encontraba con las redes contrarias desde hace 11 meses.

En ese periodo pasó por nada más y nada menos que 27 partidos consecutivos sin anotar. Un dato que estaba dejando cada vez más lejos ese último gol liguero en su cuenta, que había sido ante la Las Palmas el 19 de enero de 2025.

No obstante, Rodrygo en esta misma semana también había acabado con su sequía goleadora en general con ese tanto ante el Manchester City por la Champions League, que no fue suficiente para evitar el revés del Real Madrid 1-2.