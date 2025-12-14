Real Oviedo en crisis: ¿Cómo le ha ido a Salomón Rondón?

Suscríbete a nuestros canales

Movimientos se han dado en el Real Oviedo, que sigue sin carburar en LaLiga de España 2025-26. Los oviedistas, con Salomón Rondón en campo, cayeron estrepitosamente 4-0 ante Sevilla, ratificando la crisis existente de resultados en el torneo.

Esto originó además a decisiones drásticas en el alto mando del club, con el anuncio de la destitución de Luis Carrión como mandamás de ese banquillo oviedista, dando fin a su segundo ciclo como entrenador del equipo.

Ahora bien, esta sentencia pone sobre la mesa distintos hechos que además señalan a Rondón en esta nueva etapa en el fútbol español. Claro está, la faceta más apuntada al criollo es la ofensiva, en la que en toda su carrera ha destacado en muchos sitios.

¿Cómo le ha ido a Salomón Rondón en el Real Oviedo?

Lo primero a mencionar es que la salida de Carrión puntualiza muchas cosas que no han logrado darse en el conjunto de Oviedo, al que deja al club inmerso en una ola resultados paupérrimos. Para sostener esa aseveración solo hay que revisar los nueve choques que dirigió, incluyendo la Copa del Rey.

Ese periodo no fue positivo y no hubo constancia de estar en una línea ascendente en el equipo. Cinco derrotas y cuatro empates vienen a ser el cuadro fatal de resultados, en el que además se ejecutó la eliminación en Copa del Rey en apenas su primera ronda, tras caer por 4-2 frente al Ourense, un equipo que juega en la 1a división RFEF (tercera división).

Pero entrando en el apartado en el que 'El gladiador' se vio más afectado, que sin duda es el ofensivo, hay que apuntar a la ausencia de gol en la plantilla. El cuadro de oviedista lleva sin anotar desde que 25 de octubre, después del 3-3 ante Girona.

Y la sorpresa no puede saltar solo con ese dato, porque en realidad fue el único partido de Liga -con Carrión al mando- en el que el Oviedo logró hacer goles, siendo hasta siete encuentros sin ver puerta, que suman a lo ocurrido en Sevilla, unos 540 minutos sin anotar un gol.

En lo que respecta a Salomón Rondón, solo puede ufanarse de dos goles oficiales en este edición liguera en 14 partidos, uno con el mando de Veljko Paunović (destituido) y el otro con Carrión en el duelo ante Girona. Ahora mismo el equipo ocupa la penúltima posición de LaLiga con 10 puntos, a cinco unidades -hasta el momento- de los puestos de salvación de la categoría.