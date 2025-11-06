Salomón Rondón confía en poder revertir la mala dinámica en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado delantero venezolano Salomón Rondón, ariete del Real Oviedo, ha alzado la voz para infundir confianza en la plantilla y la afición, a pesar del delicado momento que atraviesa el equipo en LaLiga. Los "Carbajones" se preparan para un exigente compromiso liguero visitando San Mamés para medirse al Athletic Club.

Actualmente, se encuentran en la penúltima posición de la tabla, con solo ocho puntos sumados en 11 jornadas disputadas, un balance que ha generado frustración en el entorno del club. Consciente de la dificultad del reto, Rondón se mostró optimista sobre la capacidad de reacción del equipo.

Reconocimiento al rival y optimismo

El delantero de la Vinotinto analizó la magnitud del encuentro ante el equipo vasco, destacando su nivel competitivo:

"Estamos mejorando en sensaciones y somos conscientes del equipo al que nos enfrentamos el próximo fin de semana. El Athletic viene de jugar Champions y tiene una plantilla de nivel, como la mayoría de los equipos de Primera División, así que tenemos que trabajar y preparar bien la semana para ir a Bilbao a por los tres puntos".

Uno de los principales problemas del conjunto asturiano ha sido la falta de contundencia ofensiva, un aspecto que Salomón Rondón señaló como una prioridad a corregir para salir de la zona roja.

"Tenemos que mejorar la toma de decisiones en el último tercio. Es verdad que los goles son importantes, pero lo más importante es sumar y conseguir los tres puntos para competir. Hay que seguir trabajando y mejorando. Falta gol, pero el trabajo nos llevará a ello".

Mensaje a la afición

A nivel personal, Rondón, quien llegó como una de las piezas clave para la temporada, reconoció que su adaptación no fue inmediata, pero garantizó su máximo compromiso y entendimiento hacia la hinchada.

"Es verdad que al principio me costó, pero ahora hay que seguir trabajando, estar bien mental y físicamente para continuar rindiendo. La crítica siempre va a existir, forma parte del fútbol. Me gusta rendir y me gusta ganar, y entiendo la frustración de la afición, porque quieren ver al Real Oviedo lo más arriba posible. Pero no tienen que dudar: de puertas para dentro estamos trabajando en todos los aspectos para que así sea".

El "Gladiador" deja claro que, a pesar de las críticas y el mal inicio liguero, el vestuario está unido y trabajando arduamente para revertir la situación y asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.