Copa del Rey: Ourense 1 - 2 Real Oviedo

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 02:04 pm
Copa del Rey: Ourense 1 - 2 Real Oviedo en vivo por Meridiano TV
Foto Cortesía - Real Oviedo
Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre Ourense vs Real Oviedo por la primera ronda de la Copa del Rey.

16. ¡0-1! Josip Brekalo marca el primer gol del compromiso desde el punto penal.

45+3. Entretiempo en la Copa del Rey. Ourence y Real Oviedo se van al descanso.

46. Ambos equipos vuelven a la cancha para disputar el segundo tiempo del compromiso.

53. ¡1-1! Jerín Ramos empata el partido con un gran remate de derecha.

60. ¡1-2! Luka Ilić le devuelve la ventaja al Real Oviedo en la eliminatoria.

Alineación del Ourense

Alineación del Real Oviedo

