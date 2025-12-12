MLB: Kansas City premia a Maikel García con un espectacular nuevo contrato

Suscríbete a nuestros canales

Noticia fantástica para la delegación criolla que hace vida en las Grandes Ligas. Según reporta el reconocido periodista de ESPN, Jeff Passan, el venezolano Maikel García y los Reales de Kansas City han acordado una extensión de contrato, que los unirá por los próximos cinco años, además de que el club tiene una opción que puede ejercer para una sexta campaña.

Según reporta la periodista Anne Rogers, quien cubre a los Royals para MLB.com, el antesalista criollo y los Reales pactaron por 57 millones garantizados, con posibilidad de subir hasta los 85 millones, lo que le garantiza al oriundo de La Sabana ganar más de 10 millones al año.

Premio para Maikel García

La más que merecida extensión para Maikel García llega inmediatamente después de que el criollo haya vivido su mejor año de por vida en las Grandes Ligas. En 2025, "El Barrendero" dejó promedios excelentes de .286/.351/.449/.800, con 16 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas.

Defensivamente, García tuvo un año sencillamente sensacional. Salvó 12 carreras en la tercera base, en donde también logró 17 outs por encima del promedio, para convertirse en el primer pelotero venezolano en ganar un Guante de Oro como tercera base.

Este contrato le garantiza a los Reales de Kansas City contar con un infield sumamente sólido, con guantes del calibre de Maikel García y Bobby Witt Jr. También es un premio sólido para un toletero que viene creciendo a pasos agigantados dentro del mejor beisbol del mundo.