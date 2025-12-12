Frenkie de Jong recibe un aviso de Hansi Flick si quiere jugar

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresa a la acción este sábado 13 de diciembre en LaLiga para la jornada 16, en la que recibirá al Osasuna en el Spotify Camp Nou. Sobre este duelo hay mucho en la antesala en el cuadro culé, más que todo en uno de los estelares que ha perdido peso con el pasar de los partidos: Frenkie de Jong.

El neerlandés todo indica que ha perdido el sitio con un Eric García más que cumplidor en los duelos más recientes de los suyos. De hecho, vio la titularidad en el mediocampo junto a Pedri en el compromiso ante el Eintracht Frankfurt.

Y si algo confirma esta aseveración fue una declaración de Hansi Flick, quien avisó al mediocampista de Países Bajos sobre su actualidad en el conjunto azulgrana.

Un ejemplo, está claro en que Frenkie de Jong ya acumula dos presencias en el banquillo de entrada y son hasta cuatro partidos seguidos sin ser titular, en medio de un proceso febril que presentó.

¿Qué avisó Hansi Flick sobre Frenkie de Jong?

A inicios de la campaña el neerlandés era un fijo en la titular del técnico, algo que ha cambiado en un contexto en que el entrenador apunta a que espera más del futbolista.

"Hemos de pensar en este momento. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos con Cubarsí, Eric, Ferran... De Jong tiene que mejorar después de estos días de baja", dijo.

Ese cierre de frase fue muy claro. El alemán no quisiera tocar en demasía lo que está funcionando y dando mejorías al bloque colectivo, así mismo como victorias que han calmado la situación de dudas de hace meses. "Lo importante es que jugará en esa posición el que esté mejor y aún tenemos unas horas para decidir", agregó Flick, para dejar algo de suspenso.

"Tiene una gran cualidad en todas las posiciones que juega, y como 6 tiene un gran nivel, un jugador como él puede cambiar varias posiciones y es muy bueno, y ahora importa la estabilidad, es bueno tenerle por su versatilidad", comentó sobre Eric, en unas palabras que dejan claro lo que es el defensor para él.

Con todo y eso, habrá que esperar a la decisión del Hansi Flick para este sábado, en medio de un momento en el que Barcelona lidera la competición con 40 puntos, cuatro unidades más que el Real Madrid.