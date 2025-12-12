Maikel García: la estrella de Kansas City y la élite de la tercera base en 2025

Suscríbete a nuestros canales

terceras bases más completos y productivos de todas las Grandes Ligas. Maikel García , el joven infielder venezolano de los Kansas City Royals, ha completado una temporada 2025 de absoluto despegue, consolidándose no solo como una pieza central de la franquicia, sino como uno de los

Las estadísticas revelan que García dominó la posición en múltiples categorías ofensivas, defensivas y de valor general durante la temporada, un rendimiento que ha sido justamente recompensado por la organización.

Liderazgo absoluto en la tercera base (2025)

El impacto de García fue inmediato y sostenido a lo largo del año. En la ofensiva, lideró a todos los antesalistas con 170 hits y también fue el primero en dobles (39), demostrando su capacidad para conectar la bola consistentemente y generar extra-bases. Además, se estableció como un corredor de élite, ubicándose en el segundo lugar de la posición con 23 bases robadas (SB).

Su consistencia en el plato se reflejó en su promedio de bateo (.286) y en su porcentaje de embasado (OBP, .351), quedando en el segundo lugar en ambas métricas. El poder y la disciplina general se combinaron para dejarle un OPS de .800, ubicándolo en el cuarto lugar de la posición.

Pero el valor de García va más allá del bateo: en defensa, fue el segundo mejor tercera base de la liga, registrando 14 carreras salvadas a la defensa (DRS), una métrica clave. En conjunto, este rendimiento integral se tradujo en un fWAR (valoración total de fangraphs) de 5.6, lo que lo coloca como el segundo tercera base más valioso del béisbol en 2025.

Recompensa merecida: la extensión de contrato

El impacto integral de García no pasó desapercibido para la directiva de los Royals. El análisis concluye que este desempeño excepcional es la justificación perfecta para una extensión bien merecida para la joven estrella. La extensión de contrato no solo premia el rendimiento estelar del venezolano, sino que envía un mensaje claro a la afición y al resto de la liga: Maikel García es la piedra angular del futuro de la franquicia en Kansas City.