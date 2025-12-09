Maikel García podría parar su participación con Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), no fue la mejor, para los fanáticos de Tiburones de La Guaira. Los "Salados" en primera instancia divisaron como expulsaron a Ronald Acuña Jr. en apenas su segundo turno del encuentro y posteriormente, Maikel García salió con molestias en el noveno capítulo.

El "Barrendero" prendió las alarmas, tras irse a la conquista de la segunda almohadilla y llegar a salvo, pero en ese momento sintió un fuerte tirón que lo obligó a abandonar el compromiso.

¿Qué tiene Maikel García y en cuánto tiempo podría regresar?

Luego de los estudios realizados este lunes, se determinó que el Guante de Oro 2025 de la MLB, sufrió una distensión en el tendón de la corva de su pierna derecha, según información del periodista Marcos Grunfeld.

Se estima que el tiempo que el infielder oriundo de La Sabana esté fuera de acción sea alrededor de una semana o incluso un poco más, de acuerdo a su evolución.

¿Los Reales detendrán la participación de Maikel García en la LVBP?

No obstante, este periodista mencionó que el "Barrendero" debe esperar por los Reales de Kansas City, quienes deben darle el visto bueno a su regreso con la novena "Escuala".

Lo cierto, es que quedan tres semanas solamente del torneo y como mínimo, La Guaira no contará con una de sus máximas por una semana, la cual parece crucial, para ellos, en su objetivo de escalar hacia los puestos de clasificación.