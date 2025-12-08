LVBP: Maikel García tendría buenas noticias para los fanáticos de Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

La preocupación se apoderó de los fanáticos el pasado domingo 7 de diciembre, cuando Maikel García abandonó el encuentro ante los Tigres de Aragua luego de una jugada en la cual se deslizó en la segunda base. Desde entonces, se ha convertido en uno de los temas más relevantes en las últimas horas por su estado de salud.

El ganador del Guante de Oro con los Reales de Kansas City en 2025 es, sin duda, una de las mayores estrellas que están viendo acción en la zafra 2025/2026 de la pelota criolla. Su presencia junto a la de Ronald Acuña Jr. le ha dado un impulso extra a la ofensiva del conjunto guairista.

Maikel García - LVBP

Por lo tanto, de acuerdo con información reportada en las redes sociales por el ex grandeliga Kelvim Escobar, García está bien y no presenta complicaciones considerables tras la acción que lo obligó a salir del juego. Esto lo dio a conocer en respuesta de aficionados que lo mencionaron para conocer el estatus de “El Barrendero”.

Esta actualización representa un alivio importante para la afición, pero de igual forma, hay que esperar el reporte oficial por parte de la organización y el equipo médico.

Finalmente, en lo que va de la temporada, el pelotero de 25 años tiene nueve compromisos disputados, 39 turnos al bate, seis carreras anotadas, 12 hits, cuatro dobles, dos remolcadas, tres bases robadas, seis boletos y promedio ofensivo en .308.