Estados Unidos somete a Gran Bretaña y se mantiene invicto en Houston

La maquinaria ofensiva de los Estados Unidos sigue encendida. En una noche dominante en el Daikin Park, el conjunto de las barras y las estrellas derrotó con autoridad a Gran Bretaña (9 carreras por 1), consolidando su papel como el gran favorito para revalidar el título en este Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aunque el inicio del encuentro sorprendió a los locales con un cuadrangular solitario de Nathan Eaton en la misma primera entrada que puso a los británicos arriba 1-0, la alegría europea fue efímera. El as estadounidense y ganador del Cy Young, Tarik Skubal, ajustó sus lanzamientos tras el parpadeo inicial y retiró a la ofensiva británica sin mayores contratiempos durante el resto de su labor.

La artillería despertó temprano

La remontada estadounidense comenzó a gestarse desde el segundo episodio. Kyle Schwarber, quien ya tiene historia castigando al pitcheo británico en ediciones anteriores, volvió a ser factor clave. Sin embargo, fue la consistencia de figuras como Aaron Judge y Alex Bregman lo que terminó por desmoronar el pitcheo de Tyler Viza.

Judge, con un doblete remolcador y un elevado profundo que terminó en anotación, lideró un rally que puso el juego fuera del alcance de los británicos hacia la sexta entrada. El despliegue de poder fue total, demostrando que Estados Unidos no solo depende de sus nombres individuales, sino de una profundidad de alineación que castiga cualquier error.

El plato fuerte del grupo se servirá este lunes, cuando Estados Unidos se mida ante México en un duelo que probablemente defina quién avanzará como líder de sector. Por su parte, Gran Bretaña buscará su primera victoria ante Italia para mantener vivas sus esperanzas matemáticas.