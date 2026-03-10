Clásico Mundial: El pitcheo de Venezuela sigue despejando dudas tras las "arepas" ante Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

La principal duda con respecto a la selección de Venezuela antes de comenzar el Clásico Mundial de Beisbol era su pitcheo, sin embargo, siguen haciendo un notable trabajo y este lunes se combinaron varios brazos, para conseguir la primera blanqueada en el torneo.

Los dirigidos por Omar López superaron 4 carreras por 0 a la selección de Nicaragua, utilizando a varios brazos que no habían visto acción en este evento previamente, incluyendo al abridor Yoendrys Gómez.

Exactamente siete lanzadores criollos se combinaron, para permitirle siete indiscutibles a los bates rivales, todos sencillos, regalaron un solo boleto y lograron retirar por la vía del ponche a nueve bateadores.

Así fue el trabajo de los lanzadores de Venezuela ante Nicaragua:

Yoendrys Gómez: 2.0 IL, 0 CP, 0 CL, 2 H, 3 K, 0 BB, 28 pitcheos.

Keider Montero: 3.0 IL, 0 CP, 0 CL, 3 H, 2 K, 0 BB, 39 pitcheos.

Ángel Zerpa: 1.0 IL, 0 CP, 0 CL, 0 H, 1 K, 0 BB, 12 pitcheos.

Carlos Guzmán: 0.2 IL, 0 CP, 0 CL, 1 H, 0 K, 1 BB, 11 pitcheos.

Christian Suárez: 0.1 IL, 0 CP, 0 CL, 0H, 0 K, 0 BB, 2 pitcheos.

José Butto: 1.0 IL, 0 CP, 0 CL, 0 H, 0 K, 0 BB, 8 pitcheos.

Andrés Machado: 1.0 IL, 0 CP, 0 CL, 1 H, 3K, 0 BB, 15 pitcheos.

El pitcheo de Venezuela entre los mejores del Clásico:

Tras los primeros tres desafíos, el pitcheo venezolano respalda su excelente trabajo ubicándose segundos en efectividad colectiva del evento con un porcentaje de carreras limpias de 1.33, solo detrás de Puerto Rico (0.66) y son terceros en whip con 0.85.

Aunado a eso, Venezuela está igualado con Dominicana en el segundo lugar de los equipos con menos carreras recibidas, ambos con 5 y están por detrás de Puerto Rico en Italia en ese renglón. Los venezolanos también están en el top 3 de menos pasaportes colectivos otorgados con apenas cinco boletos, registros que evidentemente demuestran lo fortalecido que está el cuerpo de pitcheo de Omar López.