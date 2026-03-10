Clásico Mundial: Omar López confirma a su abridor para enfrentar a República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Con tres victorias en el bolsillo, un desempeño prácticamente perfecto y el pase asegurado a los cuartos de final, la Selección de Venezuela solo tiene un obstáculo por superar en esta primera ronda, y no es otro que República Dominicana.

Ambas selecciones han cumplido con creces en este arranque de Clásico Mundial, y el próximo miércoles 11 de marzo medirán fuerzas con el objetivo de mantener el invicto y, de esa manera, adueñarse por completo del Grupo D.

Un zurdo contra los dominicanos

Luego de la blanqueada que le propinó Venezuela a Nicaragua por 4 a 0 este lunes, el manager Omar López atendió la rueda de prensa postpartido y respondió varias preguntas. Una de las primeras trató, justamente, sobre su próximo abridor y no dudó en asegurar que Eduardo Rodríguez asumirá dicha responsabilidad.

El choque contra los dominicanos será clave, ya que un triunfo supondría evitar a Japón en la segunda ronda. Y es que en caso de concretarse, el rival sería Corea del Sur.

Recordemos que E-Rod no ve acción desde el pasado 4 de marzo, cuando abrió el choque de preparación contra Nacionales de Washington en West Palm Beach. Allí actuó en dos innings y sufrió par de carreras luego de otorgar dos bases por bolas y, posteriormente, permitir un doble y un elevado de sacrificio.