Clásico Mundial de Beisbol

Así le fue a Eduardo Rodríguez en sus primeros innings con Venezuela

El lanzador venezolano se perfila como el segundo de la rotación del combinado nacional para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 08:22 pm
Así le fue a Eduardo Rodríguez en sus primeros innings con Venezuela
Eduardo Rodríguez | Foto: Cortesía
Eduardo Rodríguez cargó con la responsabilidad de abrir el segundo juego de preparación de la Selección de Venezuela, que tendrán su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este próximo viernes. En la noche de este miércoles se enfrentó a los Nacionales de Washington, equipo que logró hacerle daño con algo de fortuna.

Detalles que le pasaron factura a E-Rod

Las acciones en el CACTI Park de West Palm Beach no iniciaron del todo bien para el lanzador venezolano. Y es que si bien sacó el primer out sin muchos inconvenientes, con los siguientes dos bateadores tuvo algunos problemas de control, al punto de regalarle boletos.

Acto seguido, Luis García Jr. leyó un buen pitcheo para conectar un doble al jardín derecho, inaugurando de esa manera el marcador. Minutos después, Daylen Lile pegó un largo elevado de sacrificio para que CJ Abrams anotara con tranquilidad desde la antesala. La entrada la cerró abanicando a Dylan Crews.

Ya en el segundo, Eduardo Rodríguez se vio un poco mejor desde el montículo y con más confianza. Primero ponchó a Brady House para luego forzar a Keibert Ruiz a batear un rodado de out. Sin embargo, otra base por bolas, esta vez a Drew Millas, significó su salida del compromiso luego de 1.2 innings de labor. Cabe mencionar que ejecutó un total de 43 lanzamientos.

 

