¿Cuál es el nuevo favorito del Santa Anita Handicap tras el retiro de Skippylongstocking?

La cartelera selectiva de este próximo sábado 7 de marzo en el hipódromo de Santa Anita Park, California, se viste de gala. En esa fecha se disputará una de las pruebas con mayor tradición en este escenario: el Santa Anita Handicap (G1).

Inaugurada en 1935, la competencia contará con una bolsa de $300,000 y se correrá en la exigente distancia de 1 1/4 millas (2,000 metros), para ejemplares de cuatro años o más en superficie de arena.

La baja de Skippylongstocking, ganador de la Pegasus World Cup (G1) en Gulfstream Park, obligó al handicapper oficial de Arcadia a replantear las cotizaciones de la línea matutina. Ante su ausencia, surge un nuevo referente en las apuestas.

El nuevo favorito del Morning Line

Según informó el departamento de prensa de Santa Anita Park, el ejemplar Just a Touch asume el rol de principal candidato con una proporción de 3-2. El entrenado por Brad Cox será conducido por Florent Geroux, jinete que ha decidido establecerse en California para este Classic Meet.

Just a Touch ostenta un récord de tres victorias en diez salidas y supera los $675,000 en premios. Su sólida experiencia en eventos de grado lo posiciona como el rival a vencer, según el momio reflejado en el reconfigurado Morning Line.

Como segundo favorito aparece Getaway Car, la carta de Bob Baffert que llevará la monta de su jinete de confianza, Juan Hernández. Con una proporción de 3-1 y tras escoltar al ganador en el San Pasqual (G2) el pasado 31 de enero, surge como el contendiente de mayor respeto.

Los momios para el famoso “Big Cap” quedaron definidas de la siguiente manera: