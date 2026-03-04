Hipismo

Santa Anita Park: Las mejores montas de Emisael Jaramillo este viernes

El criollo comienza la semana con seis compromisos de montas y varios con altas posibilidades de triunfo

Por

Saúl García
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 09:30 am
Santa Anita Park: Las mejores montas de Emisael Jaramillo este viernes
Archivo
Suscríbete a nuestros canales

El último mes de competencias del Classic Meet en el hipódromo de Santa Anita Park inicia este viernes con una cartelera de nueve carreras. El jockey venezolano Emisael Jaramillo participará en seis de ellas con un objetivo claro: consolidar el liderato de victorias que alcanzó el pasado domingo.

NOTAS RELACIONADAS

Favoritos de Jaramillo para la jornada en Santa Anita

En la primera carrera de la jornada, un Claiming de $27.000 sobre 1.300 metros en grama, Jaramillo conducirá a Tapalo. El ejemplar, bajo el cuidado de John Sadler, surge como el principal candidato al triunfo con un favoritismo de 8-5 en las apuestas.

Para la segunda prueba del programa, un Starter Optional Claiming de $35.000 destinado a yeguas de cuatro y más años (1.400 metros), el jinete criollo tiene la responsabilidad sobre Crazy Cami. La pupila de Michael McCarthy se posiciona como la tercera favorita con una proporción de 2-1.

Oportunidades clave en el Allowance Optional Claiming

Otra probabilidad alta de victoria aparece en la cuarta carrera, un Allowance Optional Claiming de $70.000. En este evento de 1.200 metros sobre arena, el fusta guariqueño guiará a Fionello, ejemplar del entrenador Steve Knapp.

Finalmente, en la séptima competencia (otro Allowance Optional Claiming de $70.000), Jaramillo cerrará su actuación del viernes sobre Wizard of Westwood. Este ejemplar de Michael McCarthy recorrerá los 1.800 metros en grama con un morning line de 3-1, lo que promete un cierre de jornada emocionante para el líder de la estadística.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo Athletic Bilbao Mallorca
Miércoles 04 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?