Santa Anita Park: Las mejores montas de Emisael Jaramillo este viernes

El último mes de competencias del Classic Meet en el hipódromo de Santa Anita Park inicia este viernes con una cartelera de nueve carreras. El jockey venezolano Emisael Jaramillo participará en seis de ellas con un objetivo claro: consolidar el liderato de victorias que alcanzó el pasado domingo.

Favoritos de Jaramillo para la jornada en Santa Anita

En la primera carrera de la jornada, un Claiming de $27.000 sobre 1.300 metros en grama, Jaramillo conducirá a Tapalo. El ejemplar, bajo el cuidado de John Sadler, surge como el principal candidato al triunfo con un favoritismo de 8-5 en las apuestas.

Para la segunda prueba del programa, un Starter Optional Claiming de $35.000 destinado a yeguas de cuatro y más años (1.400 metros), el jinete criollo tiene la responsabilidad sobre Crazy Cami. La pupila de Michael McCarthy se posiciona como la tercera favorita con una proporción de 2-1.

Oportunidades clave en el Allowance Optional Claiming

Otra probabilidad alta de victoria aparece en la cuarta carrera, un Allowance Optional Claiming de $70.000. En este evento de 1.200 metros sobre arena, el fusta guariqueño guiará a Fionello, ejemplar del entrenador Steve Knapp.

Finalmente, en la séptima competencia (otro Allowance Optional Claiming de $70.000), Jaramillo cerrará su actuación del viernes sobre Wizard of Westwood. Este ejemplar de Michael McCarthy recorrerá los 1.800 metros en grama con un morning line de 3-1, lo que promete un cierre de jornada emocionante para el líder de la estadística.