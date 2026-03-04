Cristiano Ronaldo: Entre algodones con el Mundial 2026 en el horizonte

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo sufrió un problema muscular contra el Al-Fayha el pasado fin de semana. La lesión del astro portugués lo llevará a perder ritmo competitivo y goleador con Al-Nassr; esto a falta de 4 meses para debutar en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal.

Ronaldo estará de baja entre 2 y 4 semanas por un problema muscular en los isquiotibiales. Esto lo llevará a perderse juegos importantes con el Al-Nassr en su lucha por la Liga Saudí. De hecho, el equipo está liderando el campeonato a falta de 10 jornadas para finalizar la campaña.

Cristiano registra hasta su lesión 965 goles en su carrera y estaba en un gran ritmo de competición para los 1.000 goles. Sin embargo, está inoportuna lesión lo dejará fuera de juego por un periodo considerable. Eso sí, su participación en el Mundial 2026 no parece estar en peligro.

Portugal espera al mejor Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026

La Selección de Portugal espera contar con Cristiano Ronaldo para el debut mundialista del 2026. El primer encuentro de los 'lusos' se llevará a cabo el 17 de junio en Houston. Su rival será el ganador de la eliminatoria entre: Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo.

Ronaldo debería estar preparado para el primer juego de Portugal con una condición física óptima. Sin embargo, para que eso se de sin contratiempos, el portugués del Al-Nassr debe recuperarse al 100% de su problema en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Cristiano Ronaldo y su físico privilegiado

Cristiano como LeBron James son deportistas que invierten una gran cantidad de dinero en biohacking y recuperación. Poseen una disciplina física legendaria con un enfoque casi obsesivo en la nutrición y el descanso. Esto los ha llevado ha evitar lesiones graves en su carrera.

Hay antecedentes que invitan al optimismo con CR7 y una pronta recuperación. Con el Real Madrid ya logró recortar una semana de una lesión de tobillo. Su capacidad regenerativa y genética lo pueden llevar a recuperarse de los isquiotibiales en un periodo de tres semanas.