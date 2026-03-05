Irad Ortiz Jr. persigue las 4.500 victorias de por vida en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A partir de la tarde de este jueves, el jockey profesional puertorriqueño Irad Ortiz Jr. inicia una nueva semana de montas. El jinete tiene seis compromisos para el comienzo de la semana 15 del Championship Meet en el hipódromo de Gulfstream Park, Florida.

A solo 13 triunfos de la histórica cifra de 4.500 lauros

El cinco veces ganador del Premio Eclipse arranca su agenda con un total de 4.487 victorias. Entre este jueves y el próximo sábado, Ortiz Jr. confirmó 20 montas distribuidas entre los óvalos de Gulfstream Park y Tampa Bay Downs, lo que le otorga una oportunidad clara de alcanzar la emblemática cifra de los 4.500 éxitos en su carrera.

En Hallandale Beach, destacan compromisos de alto nivel este jueves, como el Maiden Special Weight de $84.000 con la yegua Grace of Monaco. También resalta su monta sobre Zo Zucchera, ejemplar del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, en un claiming de $36.000. Para el viernes, el boricua destaca en un Allowance de $86.000 sobre la grama con My Sweetheart, presentada por Mark Casse.

Estelar participación en el Tampa Bay Derby este sábado

El sábado 7 de marzo, Irad Ortiz Jr. trasladará su talento al meeting de Tampa Bay Downs. En esta jornada se disputará una nueva edición del Tampa Bay Derby (G3), evento clave en la ruta al Kentucky Derby 2026. El látigo participará en cuatro pruebas de grado:

Michelob Ultra Challenger Stakes (G2): Conducirá a Disruptor, bajo la tutela de Todd Pletcher. Hillsborough Stakes (G2): Se subirá al lomo de la francesa Child of the Moon, del trainer Chad Brown, por una bolsa de $225.000. Florida Oaks (G3): Llevará las riendas de Time to Dream, nuevamente en yunta con Pletcher.

Tampa Bay Derby (G3): Cerrará la tarde con Further Ado, ejemplar con el que buscará los puntos necesarios para asegurar un puesto en la "Carrera de las Rosas" el próximo mes de mayo.