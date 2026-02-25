Irad Ortiz Jr. busca aumentar su liderato en Stakes ganados en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de competencias del fin de semana en los distintos hipódromos de Estados Unidos traen consigo una cantidad considerable de Stakes y Graded Stakes a disputarse y donde uno de los jockeys que más compromisos cumplirá será el astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Estados Unidos: Irad Ortiz Jr. y sus montas en los Stakes del sábado y domingo

Su primer compromiso en un Stakes del fin de semana, será en el Colonel Liam Stakes de $200.000 en donde montará al ejemplar Honey Dutch en una prueba para potros de tres años en distancia de 1.600 metros en grama.

Luego en el Canadian Turf Stakes G3, Ortiz Jr. se subirá Wolfie's Dynaghost (KY) en una prueba que entrega $175.000 en premios y se corre en 1.700 metros en grama. En la se´xta del sábado, será el turno del Herecomesthebride Stakes G3 de $200.000 donde se subirá al lomo de Spirit Doll en una carrera con una distancia de 1.600 metros en grama.

En la décima del sábado en Gulfstream Park, será el turno del The Very One Stakes en distancia de 2.200 metros en grama donde se repartirá $175.000 y el boricua llevará las riendas de Candy Quest del trainer Mark Casse.

Mientras que su participación en el Davona Stakes G2 de $1.600 metros en arena, será con la yegua On Time Girl, pensionada de Brad Cox en una competencia que entrega $225.000 en premios.

Su siguiente monta será con el ejemplar Crevalle D’oro del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo en el Honey Fox Stakes G3 de $175.000 en distancia de 1.600 metros en grama.

Ortiz Jr. continuará con sus compromisos de Stakes del sábado en el Mac Diarmida Stakes G2, donde conducirá a la yegua Anegada en una prueba de aliento de 2.200 metros en grama y con un premio de $225.000 a repartir.

Por último, en la prueba estelar de la jornada, Fountain of Youth Stakes G2, el látigo boricua conducirá al tresañero Commandment en una prueba que se recorre en 1.700 metros en arena y entrega $425.000 en premios y reparte 100 unidades para un puesto al Kentucky Derby del próximo 2 de mayo.

Stakes del domingo

Por su parte, en la jornada dominical de carreras en Oaklawn Park, Irad Ortiz Jr. estará en las dos pruebas más importantes de la tarde, como es el Honeybee Stakes Gr. 3 donde llevará las riendas de Sneaky Good en una distancia de 1.700 metros para potras de tres años y que da puntos para el Kentucky Oaks y $750.000 en premios.

Por último, será el turno del Rebel Stakes G2, para potros de tres años, puntuable para un puesto en el Derby y con premio de $1 millón de dólares donde Irad Ortiz Jr. se subirá al ejemplar Rancho Santa Fe en distancia de 1.700 metros.