¡El primero en Santa Anita Park! Sepa cuántos Stakes acumula Emisael Jaramillo en Estados Unidos

El jockey venezolano Emisael Jaramillo conquistó la tarde de este domingo la victoria en su primer Stakes dentro del hipódromo de Santa Anita Park. Sobre el ejemplar Yellow Card, se impuso en el Clocker’s Corner Stakes ($100.000) en alianza con el entrenador Michael McCarthy en una prueba de grama. Con este triunfo, el fusta alcanzó las 1.900 victorias como profesional en los Estados Unidos desde su llegada en 2015.

Los Stakes de Jaramillo en la hípica norteamericana

Desde su primer año en el turf estadounidense, el látigo venezolano mantiene una racha impecable: suma al menos una selectiva por temporada. Su dominio inició principalmente en los recintos de Florida, donde destacó aquel primer año con el Mr. Prospector Stakes (G3) tras la conducción del ejemplar X Y Jet.

El 2020 se mantiene como su ciclo más exitoso en cuanto a pruebas selectivas. En esa campaña, cosechó 19 trofeos de esta categoría; cuatro de ellos fueron carreras de grado, entre las que destaca el Rampart Stakes (G3) junto a la selecta yegua Letruska.

En tiempos recientes, Jaramillo optó por expandir su radio de acción fuera de Florida. Durante 2024, obtuvo el Holiday Cheer Stakes ($250.000) en Turfway Park con Howard Wolowitz. Asimismo, en el 2025 registró su primer impacto luego de unos años en el mítico Saratoga tras triunfar con Mythical —bajo el entrenamiento del también venezolano Jorge Delgado— en el Adirondack Stakes (G3).

Tras el éxito obtenido este domingo, el criollo, quien disputa la estadística del meeting en su debut en este circuito, eleva su cuenta personal a 141 Stakes ganados en Estados Unidos. De esa cifra, 25 corresponden a eventos G2 y G3. El jinete mantiene ahora el enfoque en su próximo gran objetivo: capturar su primer Grado 1 en el legendario óvalo de la costa oeste.

