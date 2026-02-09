NFL: Drake Maye en el top de los peores QB en un Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Drake Maye es uno de los jugadores más importantes de la temporada 2025 de la NFL. No por nada terminó segundo en la votación al MVP de la temporada con New England Patriots. Sin embargo, su actuación fue tan desastrosa que entró en un top de los peores QB en la historia del Super Bowl.

Maye tuvo un desastre de juego en la derrota 13-29 contra Seattle Seahawks, merecido campeón del Super Bowl LX. El QB de Patriots registró: 27-43 pases completos, 295 yardas, 2 TD y 2 intercepciones. Estadísticas maquilladas cuando ya tenían la victoria en el bolsillo.

Drake se convirtió en el segundo QB con la peor actuación en la historia del Super Bowl. Terminó con un -0.68 EPA/DB, una métrica que mide el impacto real de cada pase en el marcador esperado, ajustado por contexto. Su registro significa que cada dropback restaba más de medio punto a Patriots.

Top 5 peores QB en la historia del Super Bowl a nivel de EPA/DB:

Kerry Collins - Super Bowl XXXV: 0.74 Drake Maye - Super Bowl LX: 0.68 Rich Gannon - Super Bowl XXXVI: 0.51 Rex Grossman - Super Bowl XLI: 0.46 Jared Goff - Super Bowl LIII: 0.31

La muerte anunciada de Drake Maye en el Super Bowl LX

Drake Maye sufrió 19 presiones a lo largo del encuentro con 6 capturas. La linea ofensiva simplemente fracasó desde el primer drive, fue una constante para Seahawks hacerle daño al quarterbacks de Patriots. Sin embargo, esta situación no era ajena para el staff técnico de New England.

Drake fue capturado 47 veces en temporada regular y 15 veces en 3 juegos de postemporada. Era obvio que lo iban a presionar y buscar para golpearlo, todos lo sabían. Sin embargo, no hicieron una planificación de juego para tener drives rápidos, pases cortos y mover las cadenas y evitar el contacto.

Hay reportes que indican que Maye no estaba al 100% por un problema en el brazo. A pesar de eso, hicieron lo mismo durante las prácticas antes del Super Bowl. Con dos semanas preparando el juego más importante del año y no ajustaron su plan ofensivo para evitar golpeas a su QB entre algodones.

¿Es tan malo Drake Maye como se vio en el Super Bowl LX?

No, para responder rápidamente. La actuación de Drake Maye es una de las peores en la historia del Super Bowl. Sin embargo, eso no es un indicativo de su nivel real en la NFL. Es un QB capaz de liderar una ofensiva de manera clara y precisa, lo demostró en la temporada regular 2025.

Maye solo tiene 23 años, es su segunda temporada en la liga y aprenderá de este bochorno. Está en un equipo con mucha historia, que ha perdido mucho, pero que ha ganado bastante. Tendrá tiempo para aprender y volverá a la juego más importante con los deberes hechos.