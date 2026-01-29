Super Bowl LX: Drake Maye enciende las alarmas en Patriots

Suscríbete a nuestros canales

Drake Maye es uno de los jugadores más letales en la actualidad de la NFL. El quarterback de New England Patriots demostró que puede liderar al equipo en momentos importantes. Sin embargo, su estado de físico se encuentra entre algodones para el Super Bowl LX.

Maye figura como limitado en el primer reporte de lesionados oficial de la NFL. Su estatus por ahora es cuestionable de cara al duelo contra Seattle Seahawks. Sin embargo, aún faltan 10 días para resolver su problemas y estar 100% disponible para el juego más importante de su carrera.

Mike Vrabel coach de Patriots comentó la situación de Drake: "Nadie está al 100 por ciento en este punto del año". Resta importancia a la dolencia en el hombro izquierdo, que se debe a las 15 capturas que recibió en Playoffs; básicamente está sufriendo un desgaste residual tras sus múltiples caídas.

Mike Vrabel: El heredero de Bill Belichick en los Patriots

Mike Vrabel ha devuelto la disciplina que caracterizó la era dorada de New England Patriots. Su capacidad para transformar un vestuario fragmentado en una unidad ha sorprendido a la NFL. No es solo un estratega, es el líder que la franquicia necesitaba desesperadamente.

El estilo de Vrabel combina la astucia táctica de Bill Belichick con una cercanía moderna hacia el jugador. Al integrar un núcleo de jugadores jóvenes con veteranía comprobada, la organización demostró que la reconstrucción siempre ha sido posible, incluso en tiempo récord.

La sombra del pasado ya no es un peso, sino el motor que impulsa esta nueva etapa en Massachusetts. Con el boleto al Super Bowl LX asegurado, Vrabel ha demostrado que heredó el éxito y aura de su mentor en la liga no es cuestión de suerte, sino de una jerarquía.

¿Cuándo se juega el Super Bowl LX?

La gran cita por el trofeo Vince Lombardi está programada para el próximo domingo 8 de febrero de 2026. El imponente Levi's Stadium de Santa Clara será el escenario donde Patriots o Seahawks buscarán la gloria eterna.