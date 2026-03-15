"No podía fallar ese pitcheo dos veces": Abreu relata su histórico jonrón ante Japón

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En lo que ya se perfila como el momento más trascendental de su joven carrera, Wilyer Abreu conectó un cuadrangular que quedará grabado en la memoria del béisbol venezolano. El jardinero de los Medias Rojas de Boston fue el protagonista absoluto al despachar un vuelacercas que le dio la vuelta al marcador en el electrizante duelo de cuartos de final entre Venezuela y Japón, correspondiente al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La anatomía de un turno histórico

Tras la sufrida victoria que coloca a Venezuela entre los cuatro mejores del mundo, Abreu conversó con los medios de comunicación en el LoanDepot Park. Visiblemente emocionado, el zuliano detalló su aproximación mental en el plato durante el turno que cambió el destino del encuentro.

“No, ese fue el momento de mayor emoción. Quiero decir, yo solo intentaba, al menos, empatar el juego con un elevado de sacrificio”, confesó Abreu sobre sus intenciones iniciales. Sin embargo, el destino y un error del pitcheo nipón cambiaron el plan. “El lanzador me ofreció un pitcheo realmente bueno para batear. Hice un contacto muy sólido y, bueno, la bola salió disparada. Estoy muy entusiasmado por ese swing”, expresó con una sonrisa.

Ajuste inmediato ante la élite

Enfrentar al pitcheo japonés, conocido por su precisión y control, exige una concentración máxima. Abreu reveló que la clave del éxito fue no dejar pasar la segunda oportunidad que le brindó el serpentinero rival en la misma secuencia.

“Cuando vi ese pitcheo, pensé para mis adentros: 'No puedo fallar este lanzamiento dos veces; dos veces, ¿entiendes?'”, relató el guardabosques. “Así que simplemente traté de mantenerme más concentrado, enfocarme en ese pitcheo y tratar de conectar la bola con fuerza”. El ajuste fue quirúrgico: tras haber fallado un envío similar segundos antes, Abreu no perdonó la repetición y sentenció la ventaja para la "Vinotinto".

Miami se tiñe de vinotinto

Más allá de lo técnico, el jardinero destacó el ambiente hostil —pero a favor— que se vivió en la casa de los Marlins, donde miles de venezolanos se dieron cita para apoyar a su selección frente al vigente campeón del certamen. Para Abreu, la energía de la diáspora en Florida fue el motor que impulsó al equipo en los momentos de mayor apremio.

“Significa muchísimo. Quiero decir, nunca había estado en un lugar como este. La energía es increíble”, afirmó. Con la mira puesta en la siguiente fase, el venezolano dejó claro que el equipo no se conforma con haber eliminado a uno de los grandes favoritos. “Estoy muy emocionado de cara a las finales. Aún queda mucha diversión por venir”, concluyó.

Venezuela ahora espera por su rival para la semifinal, consolidándose como la gran amenaza del torneo tras dejar en el camino a la poderosa escuadra del Sol Naciente.